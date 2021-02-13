شكرا لقرائتكم خبر عن أغلق شارع أمام المواطنين.. إزالة حالة تعدي في قرية صراوة بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون، بقيام حملة من مجلس المدينة لتنفيذ قرار إزالة حالة تعدي مواطن من ناحية قرية صراوة على حرم الطريق وغلق الشارع أمام المواطنين.

وتمكنت الحمله من إزالة جميع التعديات بالشارع وفتحه بمعرفة اللجنة المشكلة من الشرطة والوحدة المحلية بدروة دون أي خسائر بالأرواح أو الممتلكات العامة.

من جانبه، أكد سرور على إستمرار حملات رفع التعديات والاشغالات بأشمون والوحدات المحلية القروية واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين وفقا للقانون ولعودة الانضباط إلى الشارع، وشدد بضرورة التزام المواطنين بتعليمات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بعدم وضع أي إشغال يعوق الطريق ويضر بالمواطنين.