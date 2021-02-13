شكرا لقرائتكم خبر عن خبير سياسى: مصر متمسكة بحل القضية الفلسطينية والفصائل أتت لتجاوز حالة الركود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن نجاح المفوضات في تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، هي جدية الفصائل الفلسطينية والشخصيات المستقلة التي أتت إلى القاهرة لتجاوز حالة من الركود الخاص بالحوار.

وأضاف عز العرب، خلال لقائه مع برنامج «من القاهرة» المذاع على قناة سكاي نيوز عربية، أن إجراء انتخابات تشريعية في النصف العام الجاري، لافتا إلى أن مصر تمتلك خبرة على مدى سنوات طويلة في إجراء الحوار بين الفصائل من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسى والمخابرات العامة.

وتابع: «مصر هي الدولة العربية والتى خاضت أكبر الحروب في مواجهة إسرائيل وكذلك الأولى في اتخاذ مسار السلام معها»، مضيفا أن تركيا علاقتها وثيقة بطرف واحد وهى حركة حماس وليس لها علاقة في جميع الأطراف، وتعد انحيازاتها لطراف واحدة، وأكد ان القضية الفلسطينة لم تعد القضية الأولى في الوطن العربي بسبب أن هناك دول تصدعت وسقوط نظم سياسية، وتزايد الإرهاب بالمنطقة، ولكن مصر متمسكة بالقضية الفلسطينية حتى الآن.

وأوضح أن هناك تحديات ستنجح الحوار الوطنى منها التمسك وتجاوز القضايا العالقة محكمة الانتخابات، والملف الأمني، والاجتماعات تشير إلى أن التوافق هو السمة العامة، وشمل الحوار ما يقرب من 14 فصيلا فلسطينيا.