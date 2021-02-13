شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنيا: تأجيل استقبال الطلاب بالمدن الجامعية لمدة أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفي عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، إنه تقرر تأجيل جداول الامتحانات أسبوعًا، في أعقاب صدور قرار مد إجازة نصف العام أسبوعًا.

وأضاف «عبدالنبي» أنه تقرر أيضا تأجيل استقبال الطلاب بالمدن الجامعية لمدة أسبوع، مع استمرار أعمال التعقيم والتطهير بجميع الكليات والمكاتب الإدارية.

وأكد جاهزية كليات الجامعة لأي قرارات تتعلق بانتهاء إجازة نصف العام، وبدء الامتحانات واستئناف الدراسة. مؤكدا جاهزية الكنترولات، وأعمال الطبع للامتحانات، وغيرها من مقومات العملية التعليمية.