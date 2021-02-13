شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بفريق أكسفورد: اخترنا 300 طفل متطوع لتجربة لقاح «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد محمود سالمان، مدرس علم المناعة وأحد أعضاء الفريق البحثي لأكسفورد لتطوير لقاح «كورونا»، أنه يبدأ تجربة اللقاحات على الفئة الأكثر أمن من 18 لـ50 عامًا، موضحًا أنه لم يتم تجربته على الأطفال إلى الآن، ولم يتم الحصول على تصريح للأطفال.

وأضاف «سالمان»، خلال مداخلة عبر «زوم» مع برنامج «حديث القاهرة» عبر قناة «القاهرة والناس»، أن لقاح أكسفورد فعال يتم تطعيم الأطفال لتأكد من الأعراض الجانبية الغير متوقعة، مؤكدًا أن جامعة أكسفورد حددت 300 متطوع لتلقي لقاح كورونا من فئة الأطفال، ويتم موافقة الشخص المسؤول قانونيًا عن الطفل للخضوع لهذه التجارب السريرية.

وتابع: «الاعتماد في التجارب على الأطفال لخطورتهم في نقل المرض للفئات الأكثر عرضة للوباء، ولعودة الدراسة مرة أخرى».