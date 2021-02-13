شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة سوهاج تؤجل استقبال الطلاب بالمدن الجامعية لمدة أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، تأجيل فتح المدن الجامعية أمام الطلاب والطالبات بمختلف كليات الجامعة لمدة أسبوع.

وأوضح رئيس الجامعة، في تصريح له مساء اليوم، أن فتح المدن الجامعية أمام الطلاب لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول سيكون يوم 21 فبراير الجارى، بعد أن كان مقررا فتحها غدا 14 فبراير، لافتا إلى أن التأجيل يأتى بناء على قرار مجلس الوزراء المعلن مساء اليوم بمد إجازة نصف العام لمدة أسبوع.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن جداول الامتحانات الخاصة بالكليات المختلفة سوف يتم تعديلها طبقا للتأجيل، وإعلانها لاحقا للطلاب.