أخبار مصر

جامعة سوهاج تؤجل استقبال الطلاب بالمدن الجامعية لمدة أسبوع

0 نشر
السيد أبو علي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة سوهاج تؤجل استقبال الطلاب بالمدن الجامعية لمدة أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، تأجيل فتح المدن الجامعية أمام الطلاب والطالبات بمختلف كليات الجامعة لمدة أسبوع.

وأوضح رئيس الجامعة، في تصريح له مساء اليوم، أن فتح المدن الجامعية أمام الطلاب لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول سيكون يوم 21 فبراير الجارى، بعد أن كان مقررا فتحها غدا 14 فبراير، لافتا إلى أن التأجيل يأتى بناء على قرار مجلس الوزراء المعلن مساء اليوم بمد إجازة نصف العام لمدة أسبوع.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن جداول الامتحانات الخاصة بالكليات المختلفة سوف يتم تعديلها طبقا للتأجيل، وإعلانها لاحقا للطلاب.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    171,993

  • تعافي

    133,707

  • وفيات

    9,857

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا