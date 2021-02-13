شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: التعاون مع «التعليم» لتطهير وتأمين اللجان قبل امتحانات الفصل الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية، استمرار المحافظات في الإجراءات الاحترازية المتبعة حاليا لمواجهة «كورونا».

وقال «قاسم»، في تصريحات لـ«المصري اليوم» تعليقا على قرار الحكومة مد إجازة نصف العام أسبوع، إنه سيتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم قبل الانتهاء من الإجازة، والتنسيق بين المحافظات مديريات التربية والتعليم، لتوفير الجو والبيئة المناسبة للطلاب لإجراء امتحانات نصف العام، مؤكدا أنه سيتم التأكيد على المحافظات تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا مثل التزام الطلاب بالكمامة ومراعاة التباعد بين الطلاب داخل اللجان، مع تطهير وتعقيم اللجان قبل وبعد الامتحانات، ورفع أي مخلفات أو قمامة في محيط المدارس، وهي نفس الإجراءات التي اتبعت عند بداية العام الدراسي الجديد.