شكرا لقرائتكم خبر عن حسام داغر: تركت مهنة الطب من أجل التمثيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفنان حسام داغر، إنه بدأ التمثيل في مسرح الجامعة عندما كان يدرس في كلية الطب، وكان دائمًا يهتم بالسينما، ولكنه لم يكن يتخيل بأنه يكون أحد الممثلين الذي يتفرج عليهم في التلفاز والسينما.

وتابع «داغر»، خلال حواره مع برنامج «حلو الكلام»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، إلى أنه بدأ العمل في السينما من خلال فيلم «كلام في الحب»، مع الفنانة يسرا والفنانة حنان ترك، وكان يجسد شخصية أحد الأشخاص الغير مفهومين الذي يدعي أنه احد الأشخاص الذي ينتمون إلى الوسط الفني، وبعد ذلك في قاك ببطولة مسلسل في رمضان يسمى «راديو ستار».

وأشار إلى أنه حاول أن يحصل على إجازة بدون راتب، ولكنه لم ينجح، فقدم استقالته، وترك مهنة الطب، معقبًا: «قولت يبقى ربنا عايزني أكمل تمثيل، ولما ركزت عملت مسرحية قهوة سادة، وغيرت جلدي وقدمت أدوارا مختلفة».

وقال داغر، إن أول هدية قام بشرائها في عيد الحب كانت عبارة عن «دبدوب» وكان عمره في هذا الوقت 16 عامًا، معقبًا: «كنت جايبه لماما على فكرة، ومش لحد تاني».

ولفت إلى أن أول هدية حصل عليها كانت عبارة عن ورد، متابعًا: «أنا بفرح بالورد، وبزعل جدًا لما ينشف، بيصعب عليا أووي».

وأشار إلى أن قيمة الهدية ليس في ثمنها، ولكن في الشخص الذي قدمها، معقبًا: «من الصعب جدًا وصف أي هدية بأنها الأسوأ».