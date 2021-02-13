شكرا لقرائتكم خبر عن «طلاب الإسكندرية» لوزير التعليم العالي: «يا تمتحنونا يا تريحونا أعصابنا تلفت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قابل عدد من الطلاب، بجامعة الإسكندرية، قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، والتى عقدت اجتماعها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، اليوم السبت، باستهجان وامتعاض شديدين، مؤكدين أن القرار يعد حلقة في سلسلة تلف الأعصاب و«شوشرة العقل».

قال أحمد رجب، طالب بجامعة الإسكندرية، إن القرار أتلف أعصابنا نتيجة التأجيل المتكرر، منذ أول العام الدراسى، مشيراً إلى أنه إذا ما تم حساب الأسبوع المقرر والتى ينتهى في 27 فبراير الجارى، ما يعنى أن الفصل الدراسى الثانى، أوشك على الانتهاء، على الرغم من أن الطلاب لم يمتحنوا الفصل الدراسى الأول.

وتابع لـ «المصرى اليوم»، موجها حديثه للدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قائلاً: «يا تمتحنونا يا تريحونا من انهيار الأعصاب اللى احنا فيه بسبب القرارات المتكررة بالتأجيل والمد والإلغاء التي تطارد الطلاب منذ بدء الدراسة».

فيما قالت يمنى كمال، طالبة، أن قرار مد الإجازة أسبوعا، ليس في صالح الطلاب، مشددة على أنه بات من المنطقي إجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول، عقب انتهاء الأسبوع، ودمج التيرم الثانى في الأول، والاكتفاء بامتحانات الفصل الدراسى الأول.

وأضافت لـ«المصرى اليوم»، أن قرارات الوزارة المتكررة اصابتنا بالإرتباك، كما تسييت لنا في توتر كبير، خاصة الأسر التي لديها طلاب في المراحل التعليمية، مستطردة: «مستقبلنا هيضيع بسبب هذه القرارات».

كانت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وافقت خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين على مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع، على أن يتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وإجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول، طبقا للجداول المعلنة، وكذا وفقا للوائح المنظمة للدراسة بمنظومتي وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.

ومن المقرر أن يعلن كل من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل وآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وكذلك آلية استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.