شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قرار تأجيل الدراسة.. رئيس جامعة دمياط: تشكيل لجنة لتعديل الجداول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور السيد دعدور، رئيس جامعة دمياط، إنه قرر تشكيل لجنة لتعديل الجداول الخاصة بكليات الجامعة، وذلك وفقا للقرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، والخاص بتأجيل الدراسة لمدة أسبوع، ضمن الإجراءات الاحترازية، التي يتم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا أن القرار يراعي البعد الاجتماعي، ومصلحة الطلاب، لافتا أنه سيلتقي عمداء الكليات، في اجتماع خلال الأسبوع الجاري، للوقوف على الإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الشأن.