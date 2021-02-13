شكرا لقرائتكم خبر عن 3 قرارات بشأن عودة الدراسة في القطاعات التعليمية الأزهرية (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت قطاعات الأزهر الشريف التعليمية، ممثلة في قطاع المعاهد الأزهرية، وجامعة الأزهر، عقب قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، في اجتماعها مساء السبت، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، 3 قرارات بشان استئناف الدراسة وامتحانات الفصل الدراسي الأول.

وفيما يلي نص القرارات وهي:

- مد إجازة نصف العام الدراسى لمدة أسبوع، على أن يتم استئناف الفصل الدراسى الثانى بالجامعات والمعاهد يوم السبت الموافق 28 فبراير 2021.

- استئناف أعمال الامتحانات المؤجلة للفصل الدراسي الأول، بحسب الجداول التي سيتم اعتمادها مع عودة الدراسة.

- التنبيه والتشديد على حماية الطلاب بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.