شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة: ننتظر كميات كبيرة من لقاح كورونا خلال النصف الثاني من فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر في انتظار كميات كبيرة من لقاح كورونا خلال النصف الثاني من شهر فبراير، حيث ستكون هي الكمية الأكبر من اللقاحات التي وصلت مصر حتى الآن.

وأشار «سعد»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء السبت، إلى أن مصر ستحصل من 5 إلى 8 ملايين جرعة ستصل على دفعات من خلال التحالف الدولي للقاحات والأمصال، منوها بأن مصر تعاقدت على الحصول على 40 مليون جرعة تكفي 20 مليون مواطن.