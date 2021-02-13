شكرا لقرائتكم خبر عن 5 قرارات هامة للتعليم العالى بشأن الامتحانات.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أنه فى ضوء قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد فى اجتماعها مساء السبت 13 فبراير 2021 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

ويأتى على رأس أبرز قرارات التعليم العالى، مد إجازة نصف العام الدراسى لمدة أسبوع، على أن يتم استئناف الفصل الدراسى الثانى بالجامعات والمعاهد السبت 27 فبراير.

ومن بين القرارات، العمل بنظام التعليم الهجين المعتمد منذ بدء العام الدراسى الجارى، واستئناف الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسى الأول مع عودة الدراسة، وإجراء الامتحانات بالجامعات والمعاهد وفق لوائح ونظم الامتحانات المعتمدة.

وأكدت الوزارة فى بيان لها أن المجلس الأعلى للجامعات سيناقش البرنامج الزمنى للفصل الدراسى الثانى بما فى اجتماعه المقبل.