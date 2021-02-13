شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب صيادلة القاهرة: تطعيم الأطقم الطبية بكورونا ضرورى لوقف نزيف الشهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة، عضو مجلس الشيوخ، إن البدء فى تطعيم الأطقم الطبية بالمستشفيات بلقاحات فيروس كورونا ، يعد مهما جدا لوقف نزيف الشهداء جراء الإصابة بالفيروس، مشيرا إلى أن كافة اللقاحات أُجريت عليها التجارب سواء القادمة من الصين أو روسيا، وبالتالى لا يوجد مبرر لأى قلق ولابد أن يكون الجميع مطمئنا، خاصة أن اللقاح الصينى أجريت عليه تجارب فى مصر.

وأضاف الشيخ فى تصريحات خاصة لليوم السابع،: أنصح الجميع بالتطعيم، كما أننا فى النقابة خاطبنا الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بإدراج الصيادلة بالصيدليات العامة ضمن خطة المرحلة الأولى لتطعيم الأطقم الطبية، خاصة أن الصيدليات هى أول مراحل استقبال كافة المرضى المصابين بالفيروس، أو حتى من خضعوا للفحوصات، ونحن على استعداد لتحمل تكلفة التطعيم، ومن الممكن أن نطرح الأمر على مجلس النقابة العامة.

وأشار إلى أن إجمالى أعداد شهدا كورونا من الصيادلة على مستوى الجمهورية حوالى 75 صيدلى، لافتا إلى أن الإصابات لم يتم تسجيلها لصعوبة حصرها.

وكانت قد أعلنت الدكتورة هالة زايد مستجدات موقف اللقاحات للأطقم الطبية، خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، مساء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين، أنه سيتم اعتبارا من السبت المقبل البدء فى تطعيم المستشفيات أيا كانت الجهة التابعة لها، وذلك بعد بدء توفير اللقاح للأطقم الطبية فى 363 مستشفى مخصصة من قبل وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا، كما سيتم طرح التطعيم للمواطنين أصحاب الأمراض المزمنة.