شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تعلن تعديل جداول التسكين بالمدن الجامعية بعد قرار مد الإجازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن قطاع شئون التعليم والطلاب الإدارة العامة للمدن الجامعية، أنه بناء على القرار الصادر من رئاسة الوزراء اليوم السبت بمد إجازة نصف العام الدراسي أسبوعا آخر سوف يتم إعداد جداول جديدة للتسكين بعد ورود جداول الامتحانات الجديدة من الكليات .

وأكدت جامعة عين شمس، أنه وبناء عليه يلغى العمل بالجداول التي تم نشرها بشأن عودة الطلاب إلى المدن الجامعية لحين إشعار آخر بجداول أخرى سنوافيكم بها خلال الفترة القادمة.

وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين على مد إجازة نصف العام الدراسى لمدة أسبوع، على أن يتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، وإجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسى الأول، طبقا للجداول المعلنة، وكذا وفقا للوائح المنظمة للدراسة بمنظومتى وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالي.

ومن المقرر أن يعلن كل من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تفاصيل وآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول، وكذلك آلية استئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثاني.