شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للجامعات يجتمع الخميس المقبل لمناقشة تفاصيل امتحانات الفصل الدراسى الأول وخريطة العام الجامعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، أنه وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء سيتم تأجيل امتحانات الفصل الدراسى الأول أسبوع، نظرا لمد إجازة الفصل الدراسى الأول أسبوعا بناء على توصيات لجنة إدارة أزمة كورونا .

وأضاف الدكتور عثمان شعلان، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أنه من المقرر أن يعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعا الخميس المقبل، وذلك لمناقشة التفاصيل الكاملة بشأن امتحانات الفصل الدراسى الأول وتفاصيل وآلية إجراء الامتحانات ، ومقترح بشأن الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجارى خاصة لتأجيل امتحانات الفصل الدراسى الأول، وكذلك مد إجازة الفصل الدراسى الأول .

وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين على مد إجازة نصف العام الدراسى لمدة أسبوع، على أن يتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، وإجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسى الأول، طبقا للجداول المعلنة، وكذا وفقا للوائح المنظمة للدراسة بمنظومتى وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالي.

ومن المقرر، أن يعلن كل من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تفاصيل وآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول، وكذلك آلية استئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثاني.