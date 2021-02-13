شكرا لقرائتكم خبر عن هندسة عين شمس تعلن تعديل جداولها وتأجيل موعد الامتحانات لـ 27 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت كلية الهندسة بجامعة عين شمس، بيان توضيحي بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2020 / 2021 م.

وقالت كلية الهندسة فى البيان، إنه بالإشارة إلى إجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة covid19 برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء والتي انتهت بالقرارات المعلنة على الموافقة على مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع، واستئناف الفصل الدراسي الثاني وإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول ).

وأشارت الكلية إلى أنه بعد التنسيق مع إدارة جامعة عين شمس تم التأكيد على عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول اعتبارا من السبت 27 فبراير 2021 م وبالتالي سيتم إجراء تعديل في جدول الإمتحانات والإعلان لأبناءنا الطلاب وزملائنا من اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة .

وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين على مد إجازة نصف العام الدراسى لمدة أسبوع، على أن يتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، وإجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسى الأول، طبقا للجداول المعلنة، وكذا وفقا للوائح المنظمة للدراسة بمنظومتى وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالي.

ومن المقرر أن يعلن كل من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تفاصيل وآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول، وكذلك آلية استئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثاني.