شكرا لقرائتكم خبر عن "تحيا مصر": مبادرة "نور حياة" الرئاسية أجرت أكثر من 15 ألف عملية مياه بيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد مختار المتحدث باسم صندوق "تحيا مصر"، إنه فى فبراير من عام 2019 تم إطلاق المبادرة الرئاسية "نور حياة" بشكل رسمي، ووصلت حتى الآن إلى 19 محافظة، فى ظل توقف شبه كبير خلال عام 2020 نتيجة الجائحة الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وعلى مدار الفترة الماضية استطعنا الوصول إلى مليون و60 ألف مواطن من تلاميذ المرحلة الابتدائية فى 10 محافظات بالإضافة للبالغين، كما تم توفير العلاج لـ 81 ألف مريض، وتم توفير 195 ألف نظارة طبية.

وأكد المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، خلال مداخلة هاتفية، اليوم السبت، على برنامج الحقيقة، والذى يقدمه الإعلامى أحمد أبو زيد، على فضائية إكسترا نيوز، أنه تم إجراء أكثر من 15 ألف عملية مياه بيضاء من خلال غرف العمليات الموجودة بالمستشفيات التابعة لإدارة الخدمات الطبية، بالإضافة إلى ثلاث مستشفيات التابعة لوزارة الداخلية، وذلك حتى لا نثقل على المستشفيات التابعة لوزارات الصحة والتعليم العالى وسط الجائحة، وكذلك حتى نستطيع التخفيف من قوائم الانتظار الموجودة بهذه المستشفيات.

وأضاف محمد مختار، إن صندوق "تحيا مصر" كلف بتنفيذ هذه المبادرة بدايتا من رصد مليار جنيه، سواء لرعاية تلاميذ المرحلة الابتدائية، أو إجراء عمليات المياه البيضاء الخاصة بالبالغين.

وأشار محمد مختار المتحدث باسم صندوق "تحيا مصر"، إلى أن مكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار كان بالتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد الالتفات لما قدمته منظمة الصحة العالمية من تنبيه إلى كل العالم فيما يتعلق بانتشار هذه المسببات بين البالغين وصغار السن.