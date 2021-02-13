شكرا لقرائتكم خبر عن ‏"مد الإجازة".. أبرز قرارات اجتماع اللجنة العليا لأزمة كورونا.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى ‏مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين على عدد من القرارات.‏

وجاء على رأس القرارات، مد إجازة نصف العام الدراسى لمدة أسبوع، على أن يتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى وإجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسى الأول ‏طبقا للجداول المعلنة.‏

ومن بين القرارات إرجاء المسابقات الخاصة بقطاع الناشئين حتى الأول من إبريل 2021‏، ويسرى ذلك على جميع مسابقات الناشئين بالاتحادات الرياضية.

‏وشددت اللجنة فى اجتماعها على توفير مخزون استراتيجى من الأكسجين يبلغ مليون و160 ألف لتر.

‏واعتبارا من السبت المقبل، سيتم البدء فى تطعيم الأطقم الطبية بالمستشفيات أيا كانت الجهة التابعة لها، على أن يتم توفير اللقاح للأطقم الطبية فى 363 مستشفى مخصصة من قبل وزارة الصحة

وأكدت وزيرة التضامن فيما يتعلق بالحضانات أن الوضع مستقر إلى حد كبير وهناك زيادة فى أعداد ‏الحضانات التى تستأنف عملها تباعا.