شكرا لقرائتكم خبر عن المجتمعات العمرانية: لن يتم إزالة أي مبنى قبل نقل المواطنين إلى مساكن أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس علاء عبد العزيز مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، إن العمل فى منطقة عين الصيرة على قدم وساق، حيث تم إنشاء مجموعة مطاعم حول العين وكذلك تدشين ممشى سياحى بطول 2 كيلو ونصف، بالإضافة إلى إنشاء منطقة باسم "جزيرة الشاي".

وأضاف مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، خلال مداخلة هاتفية، اليوم السبت، عبر برنامج الحقيقة، والذى يقدمه الإعلامى أحمد أبو زيد، على فضائية إكسترا نيوز، إن مشروع تطوير عين الصيرة يعد من المشاريع التى تقوم بها الدولة لإعادة رونق وجمال القاهرة الكبرى، مؤكدا على أنه لن يتم إزالة أي مبنى أو أي منطقة قبل نقل المواطنين إلى مكان أخر.

وأشار المهندس علاء عبد العزيز، إلى تطوير موقع سور مجرى العيون، حيث أن المنطقة مساحتها 95 فدان، وتحتوى على 79 عمارة سكنية، بالإضافة إلى منطقة تجارية تصل مساحتها إلى 51 ألف متر.

وأكد المهندس علاء عبد العزيز مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أن الرسالة المهمة التى يجب أن تصل إلى كل مواطن هي مصداقية الدولة، حيث أنه لا يوجد مكان قامت الدولة بإزالته لتطويره حتى يتوائم مع تراث القاهرة الكبرى، إلا ويتم تحويل سكان تلك المناطق إلى منطقة مؤهلة بكافة خدماتها وكافة وحداتها السكنية لتتناسب مع البيئة المناسبة للإسكان.