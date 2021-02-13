شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزير السياحة تكشف حقيقة إعلانات عودة رحلات العمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت سها بهجت، مستشار وزير السياحة والآثار، أننا في انتظار ضوابط العمرة من المملكة العربية السعودية، وحتى الآن لم تصدر أي ضوابط في هذا الشأن، وأن وزارة السياحة لن تصدر أي تعليمات في هذا الخصوص، إلا بعد أن يتم إصدار ضوابط من الجانب السعودي.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية رانيا هشام ببرنامج "مانشيت" الذي يذاع على قناة إكسترا نيوز: "بالنسبة للشركات التي تدعي وجود رحلات للعمرة، فيجب أن نؤكد أن تلك الشركات تعرض نفسها لمخالفات وعواقب وخيمة من ضمنها سحب التراخيص، وهي أقصى عقوبة بهذا الشان، والشكاوى التي يتم رصدها تذهب لقطاع الرقابة على الشركات السياحية ويتم التعامل معها على الفور".

وتابعت مستشار وزير السياحة والآثار: "أرجو من أي مواطن يرغب فى الاستفسار عن العمرة والحصول على أي معلومة أن يلجأ لموقع الوزارة أو من خلال الخط الساخن".