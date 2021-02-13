بين رواية الزوج واتهام الأم.. لغز مصرع سيدة حرقا داخل شقتها ببولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها؛ لكشف ملابسات مصرع ربة منزل متأثرة بإصابتها بحروق متفرقة بالجسم داخل منزلها بحي بولاق الدكرور، غرب الجيزة.

تلقى مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور إشارة من مستشفى أم المصريين بوصول ربة منزل تدعى "إسراء محمد" مصابة بحروق بالجسم قبل أن تفارق الحياة.

وانتقلت قوة من القسم تحت إشراف المقدم محمد الجوهري ومعاونيه الرائد مجدي عوض والنقيب أحمد أبو رحمة لسماع أقوال أسرة المتوفاة.

واتهمت الأسرة زوج "إسراء" بإضرام النيران في زوجته وادعاءه انتحارها لإبعاد أي شبهة جنائية عنه. وروى أفراد الأسرة طبيعة علاقة الزوجين داخل مسكنهما بصفط اللبن خلال الفترة الأخيرة.

"جوزها كان بيضربها ويعذبها وطلبت منه الطلاق كذا مرة" بتلك الكلمات قالت ابنة عم المتوفاة إنها تزوجت من عامل يدعى "محمود.ا." وأنجبت منه طفل "4 سنوات" ورضيعة "4 شهور".

ودللت ابنة عم "إسراء" على تورط الزوج في وفاتها بالإشارة إلى "علشان طلبت منه الطلاق راح ولع فيها" شارحة "كان عاوز يقفل عليها الباب بتاع الشقه وهي مسكت فيه راح طفاها علشان لما مسكت فيه إيده اتلسعت"، حسب قولها.

وعن اكتشاف الواقعة، تتذكر والدة "إسراء" أنها تلقت اتصالا من زوج ابنتها أخبرها "بنتك انتحرت" نافية صحة رواية الزوج "بنتي مستحيل تعمل كده في نفسها".

أحد أفراد أسرة "إسراء" فجر مفاجأة بالحديث عن واقعة مماثلة دارت أحداثها منذ سنوات "شقيق محمود الكبير ولع فى مراته وسابها لحد النار صفتها".

وناشدت والدة وابنة عم "إسراء" الأجهزة المعنية - الشرطة والنيابة العامة- بالقصاص العادل من الزوج راجين "عايزين حق البنت اليتيمة -في إشارة لوفاة والدها-" مؤكدين ثقتهم الكاملة في سير التحقيقات.

ويعكف رجال المباحث بفرقة الغرب بقيادة العقيد أيمن الشرقاوي والقدم مصطفى مخلوف على فحص علاقة الزوجين ومراجعة أقوال الجيران مع انتظار تقرير الطب الشرعي الذي سيكون بمثابة "كلمة الفصل" خاصة مع إخلاء سبيل الزوج بعد خضوعه للتحقيق.