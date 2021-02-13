غدًا.. البابا تواضروس يدشن كنيسة اشترتها "الأرثوذكسية" من الطائفة المارونية منذ 22 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

يترأس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، غدًا الأحد، قداس تدشين مذابح وأيقونات كنيسة السيدة العذراء والشهيد القوى الأنبا موسى الأسود، بمنطقة المنشية التابعة لقطاع غرب الإسكندرية، بعد أن اشترتها الكنيسة من الطائفة المارونية عام 1999، أي منذ 22 عامًا.

وتقام فيها الصلوات دون تدشين رسمي منذ ذلك التاريخ، بحسب ما أكد القس أنطونيوس فرج الله، راعي كنيسة السيدة العذراء والثلاث مقارات القديسين في الهانوفيل، فى تصريحات سابقة له.

ويدشن البابا تواضروس الثاني، أيضًا مذابح وأيقونات كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس وأنبا أنطونيوس بمحرم بك وسط الإسكندرية، بمشاركة الأنبا هرمينا أسقف وسط وشرق الإسكندرية، والأنبا إيلاريون أسقف عام كنائس غرب الإسكندرية الأنبا بافلي أسقف قطاع المنتزة، والقمص إبرام إميل الوكيل البابوي في الإسكندرية راعي الكنيسة المرقسية الكبرى.

يذكر أن البابا تواضروس الثاني، دشن في 16 يناير الماضي، كاتدرائية جديدة بدير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، والتي تحمل اسم السيدة العذراء والقديس مكاريوس السكندري؛ ويقع الدير في منتصف المسافة بين مدينتي دمنهور والسادات بالقرب من قرية الكفاح "مديرية التحرير" في البحيرة علي مساحة حوالي 40 فدانا في منطقة متوسطة بين منطقتي تل حجيلة وتل عريمة.​