قبل مؤتمر "التعليم" غدًا.. برلمانية تطالب بضوابط واضحة لعودة الدراسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

طالبت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، وزيرَ التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بإعلان ضوابط محددة لمواعيد بدء الفصل الدراسي الثاني ومواعيد إجراء امتحانات النقل لأبنائنا الطلاب، وكذلك الإجراءات الاحترازية والوقائية للطلاب.

وشددت أبو شقة على ضرورة أن يتم إعلان الموقف الحالي بكل شفافية ووضوح، وأن يبعث برسالة طمأنة لكل الأسر وأولياء الأمور المرعوبين من نزول أبنائهم الطلاب.

وأضافت النائبة، في تصريحات أدلت بها إلى المحررين البرلمانيين، اليوم السبت، أن هناك أزمة ثقة وحالة ذعر كبيرة بين الأهالي، وعلى وزارة التربية والتعليم أن تضع هذا التصور نصب أعينها، وتعمل على إزالة اللبس وتوضيح الأمور بكل وضوح وإعلان آليات معينة تطمئن الأهالي على صحة أبنائهم.

وشددت أبو شقة على أن كل أسرة مصرية يوجد بها طالب في سنوات التعليم المختلفة؛ وجميعهم يترقب موقف وزارة التربية التعليم غدًا، والذي تتمنى أن تقر فيه آليات من شأنها توفير أقصى درجات الأمان للطلاب حال نزولهم مع تأكيد التباعد الاجتماعي.

ولفتت النائبة إلى أننا كلنا ثقة في القيادة السياسية ووزارة التربية والتعليم في تحديد واستحداث أطر من شأنها خروج الامتحانات وبدء الفصل الدراسي الثاني بكل أمان واطمئنان للأسر المصرية، وسننتظر بيان الوزير وما يخرج به لبحث مدى تطبيقه واستجابة الأهالي له.

يُذكر أنه من المقرر أن يعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، غدًا الأحد، تفاصيل الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وكذلك آلية عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.