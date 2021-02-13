شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لانخفاض غير مسبوق فى درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، ما تم تداوله على بعض المواقع بشأن تعرض مصر لأيام قطبية باردة للغاية وتسجيل لدرجات حرارة غير مسبوقة على جمهورية مصر العربية أيام 16 و 17 فبراير الجارى، وناشد مدير التنبؤات الجوية ، بضرورة توخى الحذر فى تداول مثل هذه الشائعات لما تسببه من بلبلة وإثارة الفزع والذعر بين المواطنين، مؤكدا ضرورة الحصول على المعلومات الخاصة بالتنبؤ بحالة الطقس من الهيئة العامة للأرصاد الجوية فقط عبر النشرات اليومية للهيئة والتحذيرات الجوية التى تصدرها على عبر صفحاتها الرسمية.

ونوه مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن البلاد تتعرض لحالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية بدءا من الثلاثاء المقبل وحتى الخميس.

وأوضح مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد انخفاضا فى درجات الحرارة من 3 لـ 6 درجات، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى فى هذه الفترة على القاهرة بين 13 لـ 15 درجة والصغرى من 7 لـ 8 درجات.

وتابع : يصاحب ذلك نشاط للرياح مما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة وهذه الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة، كما تتعرض البلاد خلال هذه الفترة لأمطار على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى.