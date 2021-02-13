شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة مكرم: "تطوير صفط تراب بالغربية" توفر 50 ألف فرصة عمل لشباب المحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مبادرة تطوير قرية صفط تراب بمحافظة الغربية، تعد نموذجا لتطوير قرى مصر، مضيفة أن شباب القرية مؤمنين بتطوير قريتهم.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة تقديم الإعلامية لبنى عسل، أن تطوير قرية صفط تراب من ضمن تطوير القرى بحياة كريمة، لافتة إلى أن المبادرة تقدم دعم مادى وتسقيف المنازل والعديد من الاحتياجات الى تتطلبها القرية، مؤكدة أن محافظة الغربية تعد المصدرة للهجرة غير الشرعية.

وتابعت :" مبادرة تطوير محافظة الغربية ستوفر 50 ألف فرصة عمل للشباب المحافظة، وجعلت المحافظة من طاردة للشباب إلى الهجرة غير الشرعية، إلى محافظة جاذبة ألاستثمار وفرص عمل للشباب، مؤكدة أن هناك تواصلا مستمرا لعودة العالقين فى الإمارات ألفين شخص وتم وصول ألف شخص ويتبقى ألف شخص أخر والإمارات جددت لجميع العالقين.