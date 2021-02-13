شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تعاين عقار بالطالبية استجابة لما نشر بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت محافظة الجيزة، ردا على ما نشر في ”الخليج 365”، بعنوان: "غياب رقابة محافظة الجيزة على مخالفات الجراجات يهدد بانهيار عقار فى الهرم.. صور"، إنه بشأن وجود مخالفات بجراج عقار فى حى الطالبية، قد تتسبب فى انهيار العقار، وعلى الفور وجه المحافظ حى الطالبية بإجراء معاينة علي الطبيعة للعقار محل الشكوى والعقارات المحيطة به، للوقوف على مدى صحه الشكوي حفاظا علي سلامة المواطنين.

ونوهت محافظة الجيزة، أنه بالمعاينة تبين أن العقارات المشار إليها مخالفة وقد تم بناءها بدون ترخيص في الفترة من 2011 الي 2014، كما تبين وجود رطوبه في أرضيه البدروم، وجزء من حوائط العقار الأول محل الشكوي، ولم يتبين وجود اي شروخ بالعقار ولا يمثل خطورة في وضعه الحالي علي السلامة العامة .

كما أنه وبالمعاينة للعقار المجاور والذي يقع بالعنوان 55 أبراج عمار الطالبية، تبين وجود اثار للمياه في البدروم الجزئي المتواجد أسفل الاسانسير وجزء من الدور الأرضي، وذلك بسبب وجود سدد بغرفة التفتيش المدفونة أسفل رخام المدخل، مما أدى لتراكم المياه بالبدروم الجزئي لهذا العقار فى توقيت نشر المقال، وقد تم حل مشكلة الصرف الصحي بالعقارات المشار إليها، ولم يتلاحظ حتي الآن وجود أي شروخ أو ما يمثل خطورة علي المواطنين بوضعه الحالي .