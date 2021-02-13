شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندى: "عناصر التيارات السلفية يصدرون فتاوى تعبر عن سواد يعيشون فيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،إن عناصر التيارات السلفية لا يدعون لمصر وجيشها ويصدرون فتاوى تعبر عن السواد الذى يعيشون فيه، وكل همهم أن يدخلوا الناس النار ويتم تعذيبهم من قبل الله عز وجل، دون أدنى فهم لآيات القرآن الكريم، وتابع:"الواحد فيهم يفضل يلعن ويسب في الغرب ولما تيجى ليه أزمة قلبية أو شريان يتسد ..تيجى ليه طائرة خاصة ويروح للغرب ويتعالج عند الكفار اللى مش عاوز يخفف عنهم العذاب".

وأضاف "الجندى"، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر قناة "dmc"،أن هؤلاء التيارات لا يوجد لديهم عقل فضلاً عن أنهم خونة ..معندهمش مخ ولا عقل ..مفيش واحد أحرجنى منهم منذ أن تحديتهم أن يدعوا لجيش مصر..وطلع أي من أصحاب الطرح وأحرجنى ..لأنهم خونة مأجورين".

وأكد "الجندى"، أن هذه التيارات لا يوجد لديهم انتماء للوطن ولا وللجيش، وتابع:"أنتم ببتبيعوا وش وعلانية ..أحرجونا وأدعوا لمصر وجيش مصر...ولا خايف من الحاخام التركى هيطردك ويقطع عنك ميه ونور".