الخليج 365: «حياة كريمة» تغير مستقبل قرى القنطرة شرق بالإسماعيلية

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القاهرة - سامية سيد - تتابع الخليج 365 في عددها المطبوع الصادر غداً الأحد العديد من القضايا والتقارير، أبرزها، تقرير بعنوان«حياة كريمة» تغير مستقبل قرى القنطرة شرق بالإسماعيلية، وملف بعنوان القول الفصل في أكاذيب الإخوان عن ديون مصر، فضلاً عن تقارير اقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.

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- "حياة كريمة" تغير مستقبل قرى القنطرة شرق بالإسماعيلية

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