شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية البوروندى يبحث مع سفير مصر سبل تعزيز العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل وزير خارجية جمهورية بوروندي Albert SHINGIRO السفير ياسر العطوي، سفير جمهورية مصر العربية، في بوجومبورا، حيث تم خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد سفير مصر خلال اللقاء على عمق ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين وعلى تطلعه للعمل لنقل مستوى علاقات البلدين في كافة المجالات إلى آفاق أرحب تعكس خصوصية وتميز هذه العلاقات التاريخية، مشيراً إلى الجهود المصرية المبذولة لدعم بوروندي في شتى مجالات التعاون الثنائي، ومن بينها الكهرباء والطاقة والصحة والبيئة والمياه.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية البوروندى ، عن سعادته بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، مشدداً على اهتمام بلاده الكبير بعلاقاتها مع مصر صاحبة الرصيد المعروف والمكانة المرموقة على الساحتين الإفريقية والدولية، ومؤكداً تطلع الحكومة البوروندية إلى مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر في كافة المجالات خلال الفترة القادمة لتحقيق مصالح الشعبين والبلدين الشقيقين.