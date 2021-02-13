شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة الـ34 فى الشئون القانونية لموظفى المناطق بهيئة الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف عن انطلاق فعاليات الدورة التدريبية الرابعة والثلاثين فى الشئون القانونية لموظفى المناطق بهيئة الأوقاف المصرية، صباح اليوم السبت بحضور رانيا محمد عبد الفتاح وكيل الوزارة للشئون القانونية بالهيئة، وحامد محمد على مدير عام الفتوى والعقود، وممدوح أحمد عبدالقادر مدير عام إدارة التحقيقات، وعبير سيد أحمد مدير إدارة التحقيقات، وولاء عبد العليم عبد المولى مدير إدارة الفتوى.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، أن الدورة تأتى فى إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة والواعظات والإداريين بالوزارة والجهات التابعة لها فى جميع المجالات.

وتستهدف الدورة (85) متدربًا من وكلاء مديرى المناطق، ومديرى الشئون القانونية، وبعض الكوادر الشبابية المؤهلة بالمناطق التابعة للهيئة، وذلك مع الالتزام التام بكافة إجراءات الوقاية الصحية وأعمال التعقيم، وارتداء الكمامة، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعى، طوال مدة تواجدهم بالأكاديمية.

وخلال المحاضرة أكدت رانيا محمد عبدالفتاح وكيل الوزارة للشئون القانونية بالهيئة على ضرورة وضع الملاحظات والتحفظات عند مراجعة العقود، مشيرة إلى أهمية قاعدة البيانات القانونية فى كل إدارة قانونية، وضرورة متابعة السجلات.

وأشار ممدوح أحمد عبدالقادر مدير عام التحقيقات بالهيئة إلى أهمية دراسة إجراءات التحقيق الشكلية والموضوعية وموعد الانتهاء وكل ما يتعلق بالتحقيق والتوصيات التى ينتهى إليها التحقيق.

وفى المحاضرة الثانية تناول حامد محمد على مدير عام الفتوى والعقود شرحًا تفصيليًّا لمذكرة الفتوى وكيفية إبداء الرأى القانونى بشكل صحيح وسديد مع تقديم نموذج استرشادى لكيفية كتابة الفتوى فى السى دى المقدم لكل محام.