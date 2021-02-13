شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن توفير مخزون استراتيجى من الأكسجين يبلغ مليونا و160 ألف لتر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين على مد إجازة نصف العام الدراسى لمدة أسبوع، على أن يتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، وإجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسى الأول، طبقا للجداول المعلنة، وكذا وفقا للوائح المنظمة للدراسة بمنظومتى وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالي.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، موقف توافر الأكسجين فى ظل جائحة كورونا، مؤكدة أننا فى مرحلة استقرار فيما يخص إمداد الأكسجين السائل، كما تم توفير مخزون استراتيجى منه يبلغ مليونا و160 ألف لتر.
كما أشارت وزيرة الصحة، فى هذا السياق، إلى قيام الوزارة بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد فى هذا الشأن؛ حيث تم الاتفاق على تفعيل عقود الصيانة لشبكات الغاز فى جميع المحافظات، كما أنه جار حاليا صيانة الشبكات بالمحافظات بعد التوزيع على الشركات المختصة، وفى الوقت نفسه تم الاتفاق على توفير 1700 فلوميتر لصالح وزارة الصحة والسكان؛ وذلك لإحلال الفلومترات القديمة بهدف تقليل فاقد الأكسجين.