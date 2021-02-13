شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن توفير مخزون استراتيجى من الأكسجين يبلغ مليونا و160 ألف لتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى ‏مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين على مد إجازة نصف العام الدراسى ‏لمدة أسبوع، على أن يتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، وإجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من ‏الفصل الدراسى الأول، طبقا للجداول المعلنة، وكذا وفقا للوائح المنظمة للدراسة بمنظومتى وزارتى التربية ‏والتعليم والتعليم العالي.‏

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، موقف توافر الأكسجين فى ظل ‏جائحة كورونا، مؤكدة أننا فى مرحلة استقرار فيما يخص إمداد الأكسجين السائل، كما تم توفير مخزون ‏استراتيجى منه يبلغ مليونا و160 ألف لتر.‏

كما أشارت وزيرة الصحة، فى هذا السياق، إلى قيام الوزارة بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد فى هذا الشأن؛ ‏حيث تم الاتفاق على تفعيل عقود الصيانة لشبكات الغاز فى جميع المحافظات، كما أنه جار حاليا صيانة ‏الشبكات بالمحافظات بعد التوزيع على الشركات المختصة، وفى الوقت نفسه تم الاتفاق على توفير 1700 ‏فلوميتر لصالح وزارة الصحة والسكان؛ وذلك لإحلال الفلومترات القديمة بهدف تقليل فاقد الأكسجين.‏