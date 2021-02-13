شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: 26 فبراير موعد انتهاء إجازة نصف العام بعد قرار المد أسبوع إضافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى ‏مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين على مد إجازة نصف العام الدراسي ‏لمدة أسبوع، على أن يتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وإجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من ‏الفصل الدراسي الأول، طبقا للجداول المعلنة، وكذا وفقا للوائح المنظمة للدراسة بمنظومتي وزارتي التربية ‏والتعليم والتعليم العالي.‏

ومن المقرر أن يعلن كل من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد ‏الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل وآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وكذلك ‏آلية استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.‏

وقالت مصادر مطلعة لـ"الخليج 365" أن الإجازة ستنتهى يوم 26 فبرارير الجارى ، وأن الامتحانات ستؤجل ‏لمدة أسبوع بناءا على القرار الجديد ووزيرى التربية والتعليم والتعليم العالى سيعلنان كافة التفاصيل والجداول ‏غدا.‏