شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: 26 فبراير موعد انتهاء إجازة نصف العام بعد قرار المد أسبوع إضافى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين على مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع، على أن يتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وإجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول، طبقا للجداول المعلنة، وكذا وفقا للوائح المنظمة للدراسة بمنظومتي وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.
ومن المقرر أن يعلن كل من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل وآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وكذلك آلية استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.
وقالت مصادر مطلعة لـ"الخليج 365" أن الإجازة ستنتهى يوم 26 فبرارير الجارى ، وأن الامتحانات ستؤجل لمدة أسبوع بناءا على القرار الجديد ووزيرى التربية والتعليم والتعليم العالى سيعلنان كافة التفاصيل والجداول غدا.