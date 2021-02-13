شكرا لقرائتكم خبر عن "مد الإجازة وتطعيم الأطقم الطبية".. أبرز 9 قرارات للجنة العليا لأزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين على على عدد من القرارات من بينها..
- مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع
- يتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني وإجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول طبقا للجداول المعلنة.
-يعلن كل من وزيرى التربية والتعليم والتعليم العالي تفاصيل وآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وكذلك آلية استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني
-إرجاء المسابقات الخاصة بقطاع الناشئين حتى الأول من إبريل 2021
-يسري ذلك على جميع مسابقات الناشئين بالاتحادات الرياضية
-توفير مخزون استراتيجي من الأكسجين يبلغ مليون و160 ألف لتر
-سيتم اعتبارا من السبت المقبل البدء في تطعيم الأطقم الطبية بالمستشفيات أيا كانت الجهة التابعة لها
-بدء توفير اللقاح للأطقم الطبية في 363 مستشفى مخصصة من قبل وزارة الصحة
- وزيرة التضامن أكدت فيما يتعلق بالحضانات أن الوضع مستقر إلى حد كبير وهناك زيادة في أعداد الحضانات التي تستأنف عملها تباعا