شكرا لقرائتكم خبر عن "مد الإجازة وتطعيم الأطقم الطبية".. أبرز 9 قرارات للجنة العليا لأزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى ‏مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين على على عدد من القرارات من ‏بينها..‏

‏- مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع

‏- يتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني وإجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول ‏طبقا للجداول المعلنة.‏

‏-يعلن كل من وزيرى التربية والتعليم والتعليم العالي تفاصيل وآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، ‏وكذلك آلية استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني

‏-إرجاء المسابقات الخاصة بقطاع الناشئين حتى الأول من إبريل 2021‏

‏-يسري ذلك على جميع مسابقات الناشئين بالاتحادات الرياضية

‏-توفير مخزون استراتيجي من الأكسجين يبلغ مليون و160 ألف لتر

‏-سيتم اعتبارا من السبت المقبل البدء في تطعيم الأطقم الطبية بالمستشفيات أيا كانت الجهة التابعة لها

‏-بدء توفير اللقاح للأطقم الطبية في 363 مستشفى مخصصة من قبل وزارة الصحة

‏- وزيرة التضامن أكدت فيما يتعلق بالحضانات أن الوضع مستقر إلى حد كبير وهناك زيادة في أعداد ‏الحضانات التي تستأنف عملها تباعا