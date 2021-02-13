شكرا لقرائتكم خبر عن 18 ألف شاب يتقدمون للتطوع والمشاركة فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقب مرور أسبوع واحد من فتح باب المشاركة والتطوع فى المشروع القومى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة" بلغت أعداد المتقدمين عبر الموقع الإلكترونى 17830 مشاركا من مختلف محافظات الجمهورية.

وكانت "مؤسسة حياة كريمة" قد أعلنت الأسبوع الماضى للمرة الأولى عن فتح باب المشاركة من خلال صفحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعى لمختلف التخصصات والفئات الشبابية على مستوى الجمهورية، وبلغت نسب المشاركة الكبيرة فى محافظات " القاهرة، الإسكندرية، المنيا، البحيرة، أسوان، الغربية، الوادى الجديد، الشرقية)، حيث جاءت معظمها من المحافظات التى انطلقت فيها المبادرة الرئاسية فى مرحلتها الأولي.

وبلغت نسبة الذكور 63%؜ وبلغت نسبة الإناث من المشاركين 37%؜، وحصلت الفئة العمرية من سن 20 إلى سن 30 عاما على النسبة الأكبر من المشاركين فى التطوع، وشهدت أعمال التسجيل مشاركة كبيرة من طلاب الجامعات من مختلف التخصصات.

تم فتح باب المشاركة جاء بهدف إتاحة الفرصة للجميع على مستوى الجمهورية حيث أن "حياة كريمة" مشروع قومى يستوعب كل من يود المشاركة الفعالة من مختلف الفئات والأعمار بهدف تحسين جودة الحياة فى قرى الريف المصرى فى كل المجالات سواء كانت اجتماعية واقتصادية وعمرانية وبيئية.

من جانبها أعلنت الاكاديمية الوطنية للتدريب عن مشاركتها فى المشروع القومى من خلال برنامج تدريبى للشباب المشارك لتأهيلهم للعمل التنموى والمشاركة الفعالة.

مبادرة حياة كريمة هى مبادرة رئاسية جاءت بتكليف من السيد رئيس الجمهورية لإطلاق مشروع قومى يهدف إلى تنمية وتطوير القرى المصرية البالغ عددها 4584 قرية وتوابعها التى يبلغ عددها 30888 عزبة وكفر ونجع.

ويمكن المشاركة والتسجيل من خلال الرابط التالى

https://www.hayakarima.com/api/register



المبادرة الرئاسية حياة كريمة



المبادرة الرئاسية حياة كريمة



المبادرة الرئاسية حياة كريمة



المبادرة الرئاسية حياة كريمة