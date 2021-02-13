شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. التعليم توضح حقيقة دعوات إلغاء الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها تفاصيل ما أثير حول الامتحانات ومصير الفصل الدراسي الثاني، فضلاً عن تقارير سياسية واقتصادية ورياضية متنوعة.

واقرأ في أخبار مصر..

"التعليم" ردا على دعوات غامضة لإلغاء الامتحانات: القرار للدولة وسنعلنه غدا

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن قلق أولياء الأمور من نزول أبنائهم إلى المدارس بعد انتهاء إجازة نصف العام 20 فبراير الجارى، مشروع ولكن لا داعى للقلق أو التوتر لأن الوزارة حريصة على صحة الطلاب ولن تكون الامتحانات على حساب صحة الطلاب إطلاقا ولكن الأمور تسير بشكل طبيعى فيما يتعلق بكورونا.

الداخلية تضبط قضايا احتيال واختلاس بقيمة 13 مليار جنيه

وجهت أجهزة الأمن حملات أمنية مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق، حيث استهدفت الداخلية البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية") ، و(السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (666) متهم ، وبحوزتهم (24 قطعة سلاح نارى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 7 قطع سلاح أبيض)، وضبط (27) قضية إتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ (5065) حكم قضائى متنوع، وضبط (517) قضية متنوعة أخرى.

رئيس الوزراء: الحكومة تعمل حاليا على إحياء القاهرة التاريخية وعودتها لرونقها

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، والتي تدخل ضمن خطة الدولة لإحياء القاهرة التاريخية، وإعادة تأهيل وتطوير المناطق العشوائية، ورافقه خلال الجولة، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وعدد من مسئولي الوزارة والجهات المعنية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء جولته التفقدية، بالتأكيد على أن الأعمال التي يتم تنفيذها في مختلف مشروعات تطوير المناطق التاريخية، تأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية التي تتبناها الدولة في الحفاظ على هذه المناطق واستعادة رونقها.

الحكومة : مشروعات تطوير العشوائيات تلقى اهتماما كبيرا من الرئيس ‏السيسى

عقب تفقده، لمشروعات تطوير منطقة سور مجرى العيون، انتقل الدكتور مصطفى مدبولي، ‏رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه لمشروع تطوير بحيرة عين الصيرة؛ للوقوف على معدلات تنفيذ أعمال ‏التطوير به.‏

الداخلية تضبط 3 أطنان مخدرات وتحرر 93 ألف مخالفة عدم ارتداء كمامة.. فيديو

يبرز فيديو جهود الداخلية خلال أسبوع، حيث وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باستهداف كافة صور الخروج عن القانون، حيث أسفرت الجهود عن ضبط 21 عنصرا إجراميا شديد الخطورة، وضبط 908 قطع سلاح نارى، وتنفيذ 445316 حكما قضائيا، بينها 1881 حكم جناية.

الرئيس يوجه بالاستمرار في تطوير برامج تأهيل الأئمة والواعظات

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاستمرار في تطوير برامج تأهيل الأئمة وكذلك الواعظات، وصقل قدراتهم في التواصل من خلال إتاحة الدراسات العليا للعاملين بالوزارة، خاصةً في مجالات علم النفس وعلم الاجتماع.

صلاح الدين الأيوبى جان أم مجنى عليه؟ هل يستحق الإهانة أم التقديس؟ خالد صلاح يدعو لقراءة التاريخ والفقه وسيرة السلف لنتعلم من الأخطاء بثالث حلقات صالون مصر من مركز الخليج 365 للثقافة والفنون والتنوير .. فيديو

فى ثالث حلقات برنامج "صالون مصر" الذى يقدمه "مركز الخليج 365" للثقافة والتنوير والإبداع، تحدث الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير ”الخليج 365”، عن تاريخ صلاح الدين الأيوبى، وأسباب هجوم البعض عليه، وتقديس آخرون له، مشددًا على ضرورة قراءة التاريخ والفقه وسيرة السلف لنتعلم من الأخطاء قبل أن نقدس الصواب.

مصر تؤكد موقفها الثابت تجاه حل المشكلة القبرصية بناء على قرارات مجلس الأمن

أكد السفير المصري لدى قبرص عمرو محسن حمزة الموقف الثابت للقيادة المصرية تجاه حل المشكلة القبرصية بناء على قرارات مجلس الأمن الدولي.

وذكرت وكالة الأنباء القبرصية الرسمية (سي إن إيه)، اليوم السبت، أن ذلك جاء خلال لقاء السفير المصري مع رئيس مجلس النواب القبرصي أذاموس أذامو.

وبدوره، أعرب أذامو عن شكر بلاده لمصر على دعمها المستمر لقبرص وموقفها المبدئي من حل قضيتها.. مشددا على أن مواقف تركيا التي تؤكد دوما رغبتها في استمرار تقسيم الجزيرة تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة والإطار المتفق عليه بشأن حل المشكلة القبرصية وبالتالي لا يمكن قبولها.

صالح جمعة يتجاهل تصريحات صافيناز وينشر صورة مع كهربا

تجاهل صالح جمعة، لاعب الأهلى السابق وسيراميكا الحالى، أزمته الأخيرة مع الراقصة الأرمينية صافيناز، التى صرحت بأنه يعاكسها من خلال رسائل "شات" إنستجرام، ولم يرد صالح على تلك التصريحات، وكان أول ظهور له بصورة نشرها عبر ستورى إنستجرام مع صديقه محمود كهربا، لاعب الأهلى، وأحد أصدقائهما، لتصبح تلك الصورة أول تفاعل له على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعى منذ إعلان صافيناز تفاصيل الأزمة.

التضامن تغلق غدا باب التقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2021

تغلق وزارة التضامن الاجتماعى ، غدًا الأحد ، باب التقديم للاشتراك بمسابقة الأم المثالية لعام 2021م، والتى تم فتح باب التقدم لها 27 يناير الماضى، ويستمر التقدم حتى غدًا فى مديريات التضامن الاجتماعى على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

أكبر انخفاض بدرجات الحرارة منذ بدء الشتاء.. الأرصاد تحذر: حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية من الثلاثاء.. البلاد تتأثر بمنخفض جوى متعمق.. توقعات بأمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. والصغرى بالقاهرة ستصل 8 درجات

حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية متوقع أن تتعرض لها البلاد بداية من الثلاثاء المقبل ولمدة 72 ساعة ، وسط تحذيرات من هيئة الأرصاد من منخفض جوى متعمق وانخفاض حاد بدرجات الحرارة تصل خلاله درجات الحرارة الصغرى لأقل من 8 درجات .

تحذيرات من منخفض جوى

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن وجود منخفض جوى متعمق شديد البرودة منتصف الأسبوع القادم بداية من يوم الثلاثاء.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنه يصاحبة انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ورياح مثيرة للرمال والاتربة كما يتوقع تساقط للأمطار علي السواحل لكن لا يمكن الجزم بكافة التفاصيل الآن.

مصر تضع استراتيجية موحدة للدول العربية لمكافحة تعاطى المخدرات لأول مرة.. الخطة بالتعاون مع جامعة الدول العربية.. ووزيرة التضامن: إنشاء مرصد عربى موحد للوقاية من الاضطرابات الناتجة عن تعاطى المخدرات وعلاجها

يضع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق الخطة الاستراتيجية الموحدة للدول العربية لمكافحة تعاطى المخدرات بالتعاون مع جامعة الدول العربية وذلك بعد موافقة مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب على إعداد وزارة التضامن لخطة عربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربى، ونظم الحماية الاجتماعية.

مجلس النواب يقر لائحة "الشيوخ" خلال أسبوع ويرفعها للرئيس ليصدق عليها.. انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية أول أعمال الشيوخ بعد صدور اللائحة.. وتشريعية النواب: مشروع قانون اللائحة يتفق مع الدستور وقانون الشيوخ

يناقش مجلس النواب خلال جلساته التى تبدأ بعد غد الأحد تقرير اللجنة التشريعية عن قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

ومن المتوقع أن ينتهى المجلس من مناقشة اللائحة الداخلية للشيوخ خلال تلك الجلسات ويوافق على مشروع القانون نهائيا لتكون الخطوة التالية هى ارسالها إلى رئيس الجمهورية ليصدق عليها ويصدر قانون اللائحة.

وبعد صدور قانون اللائحة سينعقد مجلس الشيوخ والذى تشير التوقعات إلى أنه من المحتمل أن يكون الاسبوع القادم حيث سيتم إجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية وعددها 14 لجنة كما حددتها اللائحة وكذلك تشكيل اللجنة العامة للمجلس ولجنة القيم ليبدا بعد ذلك مطبخ مجلس الشيوخ" اللجان النوعية " فى العمل.

بث مباشر.. ضحايا مستريح الهرم يكشفون كواليس استيلائه على 70 مليون جنيه

أجرى الخليج 365 بث مباشر مع اثنين من ضحايا شاب أطلق عليه لقب مستريح الهرم، متهم بالاستيلاء على ما يقرب من 70 مليون جنيه من ضحاياه، بحجة استثمارها في مجال استيراد الأدوية ومستلزمات علاج أعراض فيروس كورونا

الإدارية العليا تؤكد اختصاص القضاء العسكري بأعمال المدنيين الإرهابية على منشآت تؤمنها القوات المسلحة.. وتعاقب رئيس التعليم الإعدادى بأسوان لتخريبه برج كهرباء في قنا.. وتستند على حكم سجنه المشدد 7 سنوات

فى حكم مهم رادع يحمى مقدرات ومكتسبات التنمية فى الدولة المصرية من عبث انحراف بعض الموظفين العموميين فى أعمال تخريبية، قضت المحكمة الإدارية العليا فحص بإجماع الاَراء، برفض الطعن المقام من الطاعن (ع.م.ع) رئيس قسم التعليم الإعدادى بإدارة دراو التعليمية بمحافظة أسوان سابقا، وعاقبته بغرامة تعادل خمسة أمثال الأجر الذى كان يتقاضاه فى الشهر عن انتهاء خدمته ببلوغه سن الستين عام 2018. وأمرت بمصادرة الكفالة وذلك لقيامه عام 2016 بتخريب ممتلكات عامة ببرج الكهرباء رقم 191/194 خط نجع حمادى بمحافظة قنا وصدور حكم محكمة أسوان العسكرية عام 2016 بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات.

الرد على 6 أسئلة لكل منزل مصرى عن عودة الدراسة بتغطية تليفزيون الخليج 365

قدم تليفزيون الخليج 365، تغطية خاصة لأهم الأسئلة التى تثار فى كل بيت مصرى اليوم، بمناسبة اقتراب موعد عودة التعليم، وهى التغطية التى أعدها محمود حسن، وقدمتها حور محمد.

الرئيس السيسى يوجه بتعزيز جهود تطبيق الأساليب التكنولوجية الحديثة فى الزراعة ونشر نظام الرى الحديث.. ويشدد على الاستمرار فى تأهيل "الأئمة والواعظات" وتوفير الدراسات العليا للعاملين بالأوقاف

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بالاستمرار في تطوير برامج تأهيل الأئمة وكذلك الواعظات، وصقل قدراتهم في التواصل من خلال إتاحة الدراسات العليا للعاملين بالوزارة، خاصةً في مجالات علم النفس وعلم الاجتماع.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.