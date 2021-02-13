شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: السعودية صاتت كرامة المرأة بمنع الطلاق الشفوي.. و«إحنا هنا لسه بيقولك يقع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بجهود المملكة العربية السعودية، في مجال حرية الأسرة وكرامة المرأة والمجتمع، قائلا: «انتصار جديد بمنع تنفيذ الطلاق إلا بحضور الطرفين، عاوز أشوف الحوينى وخليه يقول تلاعب في الأنكحة».

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، السبت: «المملكة العربية السعودية لا أحد يزايد على دينهم أو إيمانهم فهم الآن يمنعون الطلاق الشفوي، ويواجهون طلاق الواتس والفيس، فهم الآن يواجهون ويحافظون على كرامة المرأة ويحمون الأسرة من فتاوى الظلام، وإحنا هنا لسه بيقولك الطلاق الشفوي يقع ويجوز الطلاق الشفوى».