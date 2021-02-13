شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة بورسعيد تنظم زيارة للشباب إلى المشروعات السكنية والتنموية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت محافظة بورسعيد، اليوم السبت، جولة ميدانية لزيارة المشروعات السكنية الجديدة، والتنموية، حيث شارك في الجولة عدد من شباب الاحزاب والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي.

وشملت الجولة، المرور على مشروعات الإسكان الاجتماعى ببورفؤاد، وأبراج الحاسب الآلى والحى الإماراتى والإسكان التعاونى وميناء بورسعيدالبري، ورافقهم بالجولة المختصيين عن مشروعات الإسكان بالمحافظة حيث تم عرض الجهود التي بذلتها الدولة المصرية على أرض بورسعيد في مجال الإسكان خلال السنوات الـ6 السابقة.

ومن جانبهم، أشاد الشباب بالمشروعات السكنية والتنموية التي شهدتها بورسعيد، واشادو بجهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وحرصهم على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدين أن بورسعيد وضعت على خريطة التنمية في مختلف المجالات من خلال الجهود المتواصلة للقيادة السياسية والتى جعلت منها قاطرة التنمية لمحافظات مصر.