شكرا لقرائتكم خبر عن محافـظ المنوفية يتفقد عددا من المشروعات التنموية ببركة السبع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، اليوم السبت، بجولة ميدانية لمركز ومدينة بركة السبع لتفقد عدد من المشروعات التنموية والوقوف على نسب التنفيذ للارتقاء بمستوى الخدمات.

بدأت الجولة بتفقد الأعمال الإنشائية لمدرسة بركة السبع الابتدائية بنات (إحلال جزئى) بقيمة تعاقدية ما يزيد عن (5) مليون جنية بإجمالي (13) فصل دراسي وذلك في إطار خطة محافظة المنوفية للنهوض بالعملية التعليمية.

وتفقد المحافظ تنفيذ الأعمال بالمدرسة ووجه بتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال وفق الخطة الزمنية المقررة.

وأوضحت المهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، أنه تم الانتهاء من عدد (4) مدارس بمركز ومدينة بركة السبع بإجمالي (58) فصل دراسي بقيمة تعاقدية ما يزيد عن ( 21) مليون جنيه وتم تسليمهم ابتدائيا استعدادا لدخولهم العملية الدراسية هذا العام 2020/2021، وهم مدرسة أحمد الشرقاوي الابتدائية بهورين (إحلال كلى ) ومدرسة الشهيد اسماعيل عمر الابتدائية بهورين ( توسعة ) ومدرسة الشهيد حمدي صبري المليجي الابتدائية بطوخ طنبشا ( توسعة ) ومدرسة كفر هورين الثانوية العامة (إنشاء جديد).

كما أشارت إلى أنه جارى عمل توسعات بمدرسة عزبة الإصلاح الزراعي للتعليم الأساسي بالدبايبة بقيمة تعاقدية تقدر بـ 4 مليون بإجمالي 14 فصل دراسي وكذا إنشاء جديد لمدرسة الدبايبة الثانوية العامة بتكلفة تقارب (8) مليون جنيه.

كذلك؛ تضمنت الجولة تفقد المحافظ أعمال رصف شارع شركة المياه وشارع الجلاء ومتفرعاته ببركة السبع بطول 1 كم وبتكلفة (3) مليون جنيه تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري، ووجه رئيس المدينة بعمل أرصفة وتركيب بلدورات على جانبى الشوارع بالمنطقة، وكذا رصف شارع البوسطة للارتقاء بمستوى الخدمات، مشدداً بالالتزام بكافة المواصفات الفنية لأعمال الرصف ومعايير الجودة ومراعاة الميول على مطابق الصرف الصحي لتحقيق معدلات الأمان.

وأكد محافظ المنوفية على أن الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل وفق خطط عمل متكاملة ومدروسة في شتى القطاعات الخدمية حتى يشعر المواطن المنوفى بما يتم إنجازه من أعمال على أرض الواقع.