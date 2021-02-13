شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد: نمتلك تجربة رائدة في إغلاق مراكز الدروس الخصوصية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، لبحث زيادة التعاون بين المحافظة ووزارة التربية والتعليم، وذلك بحضور الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم.

وأشاد المحافظ بالدور الذى تبذله وزارة التربية والتعليم للنهوض بمستوى المعلم وتطوير مهاراته حرصًا على زيادة تنمية مهارات الطلاب والنهوض بمستوى التعليم.

وأضاف المحافظ أن بورسعيد كانت لها تجربة رائدة في إغلاق مراكز الدروس الخصوصية وتعظيم دور المدرسة حرصا علي مستقبل الطلاب، مشيرا إلى أن التجربة شهدت استجابة عدد كبير من أولياء الأمور.

من جانبه، أكد الدكتور رضا حجازى أن محافظة بورسعيد هى نقطة الانطلاق لأى تطوير على مستوى الجمهورية فى كل المجالات ومحط أنظار القيادة السياسية، مشيرا إلى التعليم عن بعد وظهور الحاجة إلى أساليب تعليمية جديدة تواكب الظروف الراهنة التى يشهدها العالم، منوها إلى أن المرحلة القادمة تحتاج تطويرا من المعلم لذاته وقدراته.