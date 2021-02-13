شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكري يبحث هاتفيا مع وزير الخارجية التونسي الأزمة الليبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرىَ سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم، إتصالًا هاتفيًا بعثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، حيث تم خلال الاتصال بحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أُطر التعاون القائمة بين مصر وتونس الشقيقة في أقرب وقت ممكن.

أكد الوزيران خلال الاتصال ضرورة مواصلة الجهود العربية التي تستهدف التوصل لتسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية، واتفقا على تكثيف الجهود أيضًا من أجل إنهاء الأزمة الليبية بما يحقق تطلعات الشعب الليبي.

كما أكدا أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين الجانبيّن المصري والتونسي حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك، وهنأ الوزير شكري الوزير الجرندي على رئاسة تونس الناجحة لمجلس الأمن خلال يناير الماضي.