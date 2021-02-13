شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس الوزراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، منذ قليل، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

كانت مصادر مسؤولة قالت إن قرارات تنظيمية مرتقبة ستصدرها لجنة إدارة أزمة كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع سيعقد في القريب العاجل.

وأضافت أن اللجنة تجتمع للنظر في قرارات سابقة تتعلق بمواجهة انتشار الفيروس، والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والغرامات.