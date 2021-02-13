شكرا لقرائتكم خبر عن «مستقبل وطن» يتبرع بـ15 جهاز أكسجين لمواجهة كورونا بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبرعت أمانة حزب مستقبل وطن بكفرالشيخ بـ15 جهاز توليد أكسجين للجهاز التنفسي لعدد من مستشفيات العزل ومرضى العزل المنزلى، في إطار جهود الحزب لمواجهة فيروس كورونا.

يأتى ذلك انطلاقا من الدور المجتمعي للحزب تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس الحزب، تنفيذا لتوجيهات أشرف رشاد الشريف، الأمين العام، النائب الأول لرئيس الحزب، والمهندس فوزى الرفاعى أمين الحزب بالمحافظة.

وقال الدكتور على أبوشوشة، الأمين المساعد، نائب أمين الحزب بالمحافظة، إنه تم تسليم الأجهزة لمسؤولى عدد من مستشفيات العزل بالمحافظة، منها الحميات بكفرالشيخ ومستشفيات بيلا وابشان والجامعة لاستخدامها في علاج مرضى فيروس كورونا، حيث قام بتسليمها الدكتور محمدفوزى الرفاعى، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، وخميس عابوه أمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، وعدد من الشباب كتبرع من الحزب لخدمة أهالى المحافظة.

وأوضح أبوشوشة أن الحزب قدم في وقت سابق مجموعة مساعدات عينية، منها أجهزة ومعدات طبية وكمامات وقفازات ومواد مطهرة تم توزيعها خلال الفترة الماضية لمواجهة كورونا، موضحا أنه تم وضع خطة منذ اتخاذ الدولة إجراءات مواجهة الفيروس، تمثلت في توفير مواد التطهير والتعقيم للمنشآت في المدن والقرى وتوزيع مواد غذائية وغيرها، لافتا إلى أن أمانة الحزب على أتم الاستعداد لتقديم يد العون للفئات الأكثر احتياجا ودعم جهود الدولة في مواجهة الفيروس في نطاق المحافظة.

يأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين.

مستقبل وطن يتبرع ب15جهاز اكسجين

مستقبل وطن يتبرع ب15جهاز اكسجين

مستقبل وطن يتبرع ب15جهاز اكسجين

مستقبل وطن يتبرع ب15جهاز اكسجين