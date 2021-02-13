شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يتفقد بدء أعمال رفع تراكمات مقلب طوخ طنبشا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، اليوم السبت، بدء أعمال رفع تراكمات القمامة بمقلب طوخ طنبشا ببركة السبع، بحجم تراكمات ما يقرب من 150 ألف طن قمامة، ونقلها للمدفن الصحي بالسادات بتكلفة إجمالية تقدر بـ(15) مليون جنيه، مع استمرار العمل بالتوازي في رفع مقلب بركة السبع العمومي.

ووجه المحافظ بزيادة عدد سيارات نقل القمامة لسرعة الانتهاء من الأعمال خلال شهر وفق الجداول الزمنية المقررة، كما وجه رئيس المدينة بعمل رفع مساحي لقطعة الأرض المقام عليها المقلب وتصويرها بسور حديدي بعد الانتهاء من رفع تراكمات القمامة، مشيراً إلى أنه عقب الانتهاء من رفع المخلفات بالمقالب سيتم العمل تباعاً بمقلب كفر هلال.

كما كلف المحافظ رئيس المدينة بحصر كافة بؤر وتجمعات القمامة بنطاق المركز لرفعها ضمن أعمال المقالب، مؤكداً على أن الهدف من إزالة المقالب الحفاظ على البيئة عن طريق الحد من انبعاث الروائح الكريهة والأدخنة والغازات الناتجة من احتراق المخلفات والحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم فضلا عن الحفاظ على المظهر الحضاري.

وخلال تفقده المقلب أكد محافظ المنوفية بأنه قد تم الانتهاء من رفع كافة المخلفات بمقالب (تلا وقويسنا ومنوف)، وجارى العمل على قدم وساق للانتهاء من باقي المقالب وفق خطة متكاملة لإعادة تطوير وتأهيل المقالب في إطار التعاون الدائم والتنسيق بين المحافظة ووزارة التنمية المحلية.