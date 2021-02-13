شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تلتقي المصريين العائدين من الخارج بـ«مشروع داون تاون دلتا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم، السبت، عددًا من الشباب الذين التحقوا مؤخرا بالعمل في مشروع «داون تاون دلتا» التي دشنها رجل الأعمال المصري بالخارج أشرف دوس؛ خلال زيارة محافظة الغربية للمشاركة في إطلاق مبادرة «صفط تراب.. البداية».

يأتي التحاقهم نتيجة لمبادرة «نورت بلدك» التي أطلقتها الوزارة لتوفير فرص عمل للمصريين العائدين من الخارج، جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأعرب الشباب العائدون من لبنان والإمارات والعراق والسعودية، الذين التحقوا بالمنطقة اللوجستية، من المهندسين والعمالة فنية، عن شكرهم للسفيرة نبيلة مكرم، التي حققت وعدها ووفرت فرص لهم عمل بمحافظاتهم، بعد أن عادوا من الخارج جراء الآثار الاقتصادية التي نجمت عن فيروس كورونا «كوفيد- 19».

تتوسط المنطقة اللوجستية «داون تاون دلتا» عشر محافظات بوسط الدلتا، وتخدم 42 مليون نسمة توفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مدة تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى فرص العمل التي سيجري توفيرها عن طريق المشروع بعد الانتهاء منه.