شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع إزالة العشوائيات خلف مسجد المسبح بالسيدة عائشة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عقب تفقده، لمشروعات تطوير منطقة سور مجرى العيون، انتقل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه لمشروع تطوير بحيرة عين الصيرة؛ للوقوف على معدلات تنفيذ أعمال التطوير به.
وأكد رئيس الوزراء استمرار العمل من أجل سرعة الانتهاء من كافة مشروعات تطوير القاهرة التاريخية والمناطق العشوائية، والتى تلقى اهتماما كبيرا ومتابعة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك لإعادة المناطق التاريخية لرونقها ومظهرها الحضارى، وتوفير بيئة عصرية للمواطن المصرى، تتماشى مع النهضة التنموية الشاملة التى تشهدها الدولة المصرية حاليا.
وتجول الدكتور مصطفى مدبولى بموقع مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة التى تتم على مساحة 63 فدانا، لتفقد تنفيذ الأعمال، التى تشمل تنفيذ ممشى سياحى حول البحيرة بطول 2500 م طولى، ومنطقة مطاعم، وجزيرة استوائية وسط البحيرة، ومسرح مكشوف، ومناطق خضراء، وبرجولات خشبية، و5 مجموعات نوافير عائمة داخل البحيرة، ومحطة معالجة لمياه البحيرة.
و شاهد رئيس الوزراء من فوق كوبرى السيدة عائشة أعمال الإزلالات التى تتم فى المنطقة العشوائية الموجودة خلف مسجد المسبح، شمال الكوبرى، بعد أن تم نقل سكانها إلى مشروع الأسمرات، حيث أشاد بما يتم من جهود فى هذا الملف، بهدف تطوير المناطق العشوائية، وتوفير سكن لائق لسكانها.