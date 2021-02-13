شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع إزالة العشوائيات خلف مسجد المسبح بالسيدة عائشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقب تفقده، لمشروعات تطوير منطقة سور مجرى العيون، انتقل الدكتور مصطفى مدبولى، ‏رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه لمشروع تطوير بحيرة عين الصيرة؛ للوقوف على معدلات تنفيذ أعمال ‏التطوير به.‏

وأكد رئيس الوزراء استمرار العمل من أجل سرعة الانتهاء من كافة مشروعات تطوير القاهرة التاريخية ‏والمناطق العشوائية، والتى تلقى اهتماما كبيرا ومتابعة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، ‏وذلك لإعادة المناطق التاريخية لرونقها ومظهرها الحضارى، وتوفير بيئة عصرية للمواطن المصرى، ‏تتماشى مع النهضة التنموية الشاملة التى تشهدها الدولة المصرية حاليا.‏

وتجول الدكتور مصطفى مدبولى بموقع مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة التى تتم على مساحة 63 فدانا، ‏لتفقد تنفيذ الأعمال، التى تشمل تنفيذ ممشى سياحى حول البحيرة بطول 2500 م طولى، ومنطقة مطاعم، ‏وجزيرة استوائية وسط البحيرة، ومسرح مكشوف، ومناطق خضراء، وبرجولات خشبية، و5 مجموعات نوافير ‏عائمة داخل البحيرة، ومحطة معالجة لمياه البحيرة.‏

و شاهد رئيس الوزراء من فوق كوبرى السيدة عائشة أعمال الإزلالات التى تتم فى المنطقة العشوائية ‏الموجودة خلف مسجد المسبح، شمال الكوبرى، بعد أن تم نقل سكانها إلى مشروع الأسمرات، حيث أشاد بما ‏يتم من جهود فى هذا الملف، بهدف تطوير المناطق العشوائية، وتوفير سكن لائق لسكانها.‏