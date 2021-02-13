شكرا لقرائتكم خبر عن جولة تفقدية لرئيس الوزراء بمشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر مجلس الوزراء فيديو لجولة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، التفقدية اليوم، لمشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، والتى تدخل ضمن خطة الدولة لإحياء القاهرة التاريخية، وإعادة تأهيل وتطوير المناطق العشوائية، ورافقه خلال الجولة، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وعدد من مسئولى الوزارة والجهات المعنية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء جولته التفقدية، بالتأكيد على أن الأعمال التى يتم تنفيذها فى مختلف مشروعات تطوير المناطق التاريخية، تأتى فى إطار تنفيذ الاستراتيجية التى تتبناها الدولة فى الحفاظ على هذه المناطق واستعادة رونقها.

وشدد مدبولى على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية فى مواقع العمل المختلفة، للحفاظ على سلامة العمال والمهندسين فى هذه المواقع.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن الحكومة تعمل حاليا على إحياء القاهرة التاريخية، وعودتها لرونقها، وتعتمد مخططات الإحياء العمرانى على عدة محاور، من بينها إعادة تأهيل المبانى الأثرية والتراثية ذات القيمة، وتشمل عملية الترميم وإعادة التأهيل والصيانة، ودمجها فى محيطها العمرانى التاريخى لضمان عودتها للحياة مرة أخرى، منوها إلى أن المخططات تعتمد كذلك على إعادة التأهيل العمرانى، وذلك من خلال تحسين البيئة العمرانية، والسكنية، والبنية التحتية، وإعادة تأهيل المساكن، وتحسين الخدمات المحلية.

وخلال الجولة، وجّه رئيس الوزراء بإزالة المخالفات فى جميع مواقع العمل، والعمل على تطوير المدرسة القائمة فى حرم المشروع.