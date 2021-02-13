شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقى: تفاصيل الامتحانات والدراسة فى مؤتمر متوقع انعقاده عصر الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تصريح خاص لـ" الخليج 365"، إنه من المقرر أن ينعقد المؤتمر الصحفى لإعلان مصير وتفاصيل امتحانات الفصل الدراسى الأول وعودة الدراسة بالفصل الدراسى الثانى غدا فى الخامسة عصرا، مضيفاً: "سيتم تأكيد الساعة التى سيعقد فيها المؤتمر الصحفى غدا الأحد".



الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تحدد مصير امتحانات الفصل الدراسى الأول وعودة الدراسة لقرابة 21 مليون طالب وطالبة بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسى 20 فبراير الجارى.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت طرق وآليات تقييم طلاب النقل عن الفصل الدراسى الأول، موضحة أن طلاب المرحلة الثانوية الأول والثانى سيؤدون امتحان الترم إلكترونيا على التابلت سواء من المدرسة أو المنزل، أما الطلاب فى مرحلة رياض الأطفال ومن الأول حتى الثالث الابتدائى، لن يتم تقييمهم من خلال امتحانات حسب طبيعة التقييم المعتمد فى النظام الجديد للتعليم وإنما يتم التقييم من خلال قياس مهارات فردية وجماعية ويسلم ولى الأمر تقريرا مفصلا عن مستوى ابنه.



وقالت مصادر مسئولة، إن طلاب النقل من الرابع حتى الثالث الإعدادى سوف تقيمهم الوزارة من خلال الامتحان التحريرى، بعد انتهاء إجازة نصف العام 20 فبراير الجارى.