شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء : منطقة سور مجرى العيون تعانى من تلوث كبير وتم نقل المدابغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن منطقة سور مجرى العيون، التي تسعى الحكومة إلى تطويرها خلال الفترة المقبلة، كانت تعانى من تلوث كبير، وتضم منطقة للمدابغ نتج عنها حجم تلوث شديد، وله أثاره الكبيرة على الأرض وهذا التلوث امتد لعقود طويلة ، مؤكدا فى تصريحات صحفية خلال تفقده منطقة سور مجرى العيون ، اليوم السبت ، أن الحكومة قامت بنقل المدابغ لمنطقة حديثة، وتم نقل الورش، وننفذ حاليا مشروع حضارى كبير في هذه المنطقة".

وكان مجلس الوزراء قرر فى وقت سابق نقل المدابغ إلى مدينة الروبيكى للجلود بالمنطقة الصناعية الجديدة، وذلك من خلال تقديم المساعدة الفنية لوضع الخطط الفنية وخطط أنشطة الأعمال المطلوبة من المستثمرين ورواد الأعمال، هذا إلى جانب دعم شركة القاهرة للتطوير العمرانى والصناعى ومركز تكنولوجيا دباغة الجلود لبدء إطلاق أنشطتهما الخدمية.