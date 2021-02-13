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القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، أعمال تطوير منطقة بحيرة عين الصيرة.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، والتى تدخل ضمن خطة الدولة لإحياء القاهرة التاريخية، وإعادة تأهيل وتطوير المناطق العشوائية، ورافقه خلال الجولة، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وعدد من مسئولى الوزارة والجهات المعنية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء جولته التفقدية، بالتأكيد على أن الأعمال التى يتم تنفيذها فى مختلف مشروعات تطوير المناطق التاريخية، تأتى فى إطار تنفيذ الاستراتيجية التى تتبناها الدولة فى الحفاظ على هذه المناطق واستعادة رونقها.



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رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير منطقة بحيرة عين الصيرة (18)



رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير منطقة بحيرة عين الصيرة (19)



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رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير منطقة بحيرة عين الصيرة (1)



رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير منطقة بحيرة عين الصيرة (2)



رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير منطقة بحيرة عين الصيرة (3)



رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير منطقة بحيرة عين الصيرة (4)



رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير منطقة بحيرة عين الصيرة (5)



رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير منطقة بحيرة عين الصيرة (6)



رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير منطقة بحيرة عين الصيرة (7)



رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير منطقة بحيرة عين الصيرة (8)



رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير منطقة بحيرة عين الصيرة (9)



رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير منطقة بحيرة عين الصيرة (10)



رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير منطقة بحيرة عين الصيرة (11)



رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير منطقة بحيرة عين الصيرة (12)



رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير منطقة بحيرة عين الصيرة (13)



رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير منطقة بحيرة عين الصيرة (14)



رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير منطقة بحيرة عين الصيرة (15)



رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير منطقة بحيرة عين الصيرة (16)

وشدد مدبولى على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية فى مواقع العمل المختلفة، للحفاظ على سلامة العمال والمهندسين فى هذه المواقع.