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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
تفقد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، منذ قليل، أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون، يرافقه عدد من الوزراء والمسئولين
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون (8)
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون (9)
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون (10)
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون (11)
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون (12)
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون (13)
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون (14)
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون (15)
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون (16)
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون (17)
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون (18)
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون (19)
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون (20)
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون (21)
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون (22)
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون (1)
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون (2)
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون (3)
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون (4)
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون (5)
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون (6)
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون (7)