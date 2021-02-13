شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، منذ قليل، أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون، يرافقه عدد من الوزراء والمسئولين