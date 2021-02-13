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رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، منذ قليل، أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون، يرافقه عدد من الوزراء والمسئولين 

 

رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون (8)
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون (8)

رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون (9)
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون (9)

رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون (10)
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون (10)

رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون (11)
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون (11)

رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون (12)
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون (12)

رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون (13)
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون (13)

رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون (14)
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون (14)

رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون (15)
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون (15)

رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون (16)
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون (16)

رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون (17)
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون (17)

رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون (18)
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون (18)

رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون (19)
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون (19)

رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون (20)
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون (20)

رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون (21)
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون (21)

رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون (22)
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون (22)

رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون (1)
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون (1)

رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون (2)
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون (2)

رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون (3)
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون (3)

رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون (4)
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون (4)

رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون (5)
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون (5)

رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون (6)
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون (6)

رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون (7)
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون (7)

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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